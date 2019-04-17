Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.312.643.058 Türk Hava Yolları 849.249.030 Petkim 565.650.753 Halkbank 419.940.435 Akbank 359.092.619 İş Bankası (C) 328.011.068 Kardemir (D) 220.611.667 Vakıflar Bankası 217.577.569 Türk Telekom 196.843.947 Yapı ve Kredi Bank. 167.718.078 ASELSAN 152.100.929 Turkcell 142.115.719 Ereğli Demir Çelik 141.024.344 Tüpraş 120.296.277 Sabancı Holding 103.930.699 Emlak Konut GMYO 75.569.002 Koza Madencilik 68.040.814 Bim Mağazalar 67.711.010 Koç Holding 66.950.995 Koza Altın 55.579.612(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

