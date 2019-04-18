Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 860.764.847 Petkim 822.025.934 Türk Hava Yolları 594.565.615 Halkbank 360.089.031 Akbank 340.045.214 Vakıflar Bankası 244.100.152 Kardemir (D) 176.245.370 İş Bankası (C) 159.902.277 Tüpraş 137.752.115 Yapı ve Kredi Bank. 119.513.766 Türk Telekom 118.048.853 ASELSAN 100.808.588 Ereğli Demir Çelik 91.246.286 Vestel 88.050.178 Turkcell 71.855.189 Emlak Konut GMYO 58.245.356 Koç Holding 57.328.993 Bim Mağazalar 56.078.942 Koza Madencilik 47.830.459 Şekerbank 46.130.420(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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