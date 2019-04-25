Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti BBVA 951.430.689 Türk Hava Yolları 746.548.944 Akbank 383.936.737 Halkbank 314.119.105 Kardemir (D) 222.420.147 İş Bankası (C) 218.384.278 Vestel 212.901.904 Petkim 166.920.285 Tüpraş 166.457.834 Ereğli Demir Çelik 162.815.596 Galatasaray Sportif 161.598.236 Vakıflar Bankası 160.779.377 Yapı ve Kredi Bank. 146.111.977 ASELSAN 132.783.754 Bim Mağazalar 112.396.920 Koç Holding 95.891.577 Türk Telekom 95.421.177 Turkcell 74.419.896 Sabancı Holding 66.810.250 İhlas Gayrimenkul 64.520.856(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

