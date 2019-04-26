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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti BBVA 863.136.073 Türk Hava Yolları 545.322.969 Halkbank 327.158.563 Akbank 226.018.369 İş Bankası (C) 206.980.488 Vestel 192.102.065 ASELSAN 142.155.568 Ereğli Demir Çelik 140.442.592 Petkim 127.903.092 Galatasaray Sportif 124.447.116 Yapı ve Kredi Bank. 123.828.779 Vakıflar Bankası 120.747.065 Tüpraş 119.127.903 Kardemir (D) 91.030.173 Turkcell 87.255.168 Bim Mağazalar 78.001.075 Koç Holding 76.520.687 Türk Telekom 68.048.302 Sabancı Holding 64.437.940 İhlas Gayrimenkul 56.958.683(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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