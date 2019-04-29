Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 790.908.218 Türk Hava Yolları 657.627.490 İş Bankası (C) 257.201.055 Akbank 221.792.427 Kardemir (D) 208.634.502 Halkbank 206.101.488 Ereğli Demir Çelik 205.765.717 Galatasaray Sportif 196.319.119 ASELSAN 182.963.373 Yapı ve Kredi Bank. 181.919.040 Beşiktaş Futbol Yat. 121.546.841 Vakıflar Bankası 105.024.744 Tüpraş 87.660.144 Koç Holding 85.928.095 Bim Mağazalar 81.863.980 Petkim 81.792.416 Soda Sanayii 70.804.845 Turkcell 63.907.647 Türk Telekom 59.194.051 Vestel 58.575.591(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

