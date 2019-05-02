Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 705.615.417 Garanti Bankası 660.511.078 Galatasaray Sportif 509.009.863 Akbank 221.666.845 Halkbank 198.611.120 ASELSAN 194.905.201 Beşiktaş Futbol Yat. 174.218.705 Kardemir (D) 158.266.473 İş Bankası (C) 144.840.602 Yapı ve Kredi Bank. 123.511.487 Ereğli Demir Çelik 117.057.190 Koza Altın 114.057.075 Turkcell 113.804.904 Tüpraş 113.372.140 Bim Mağazalar 99.000.527 Vestel 94.278.834 Petkim 91.803.950 Türk Telekom 83.098.139 Koza Madencilik 74.772.913 Koç Holding 74.498.384(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

