Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 623.548.387 Türk Hava Yolları 510.316.581 Galatasaray Sportif 311.702.520 Akbank 237.700.050 T. Halk Bankası 142.658.545 Aselsan 135.081.576 İş Bankası (C) 123.547.010 Beşiktaş Futbol Yat. 104.271.370 Yapı ve Kredi Bank. 101.707.973 Kardemir (D) 96.222.352 Turkcell 90.232.566 Ereğli Demir Çelik 89.631.576 Petkim 85.550.181 Vestel 73.488.514 Türk Telekom 72.589.031 Tüpraş 69.335.953 Bim Mağazalar 66.153.948 Vakıflar Bankası 65.324.848 Sabancı Holding 53.225.568 Koç Holding 50.379.323(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

