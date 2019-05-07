Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 956.909.644 Türk Hava Yolları 606.979.387 Ereğli Demir Çelik 322.587.996 Akbank 268.516.259 İş Bankası (C) 230.067.804 Halkbank 222.475.334 Kardemir (D) 189.443.817 Galatasaray Sportif 180.544.742 ASELSAN 178.381.521 Turkcell 158.996.145 Petkim 148.912.173 Vestel 132.935.103 Koza Madencilik 111.852.036 Yapı ve Kredi Bank. 108.772.488 Koç Holding 103.515.190 Bim Mağazalar 102.344.913 Vakıflar Bankası 97.837.067 Tüpraş 91.695.755 Koza Altın 86.618.695 Türk Telekom 75.264.177(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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