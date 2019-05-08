Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.238.709.579 Türk Hava Yolları 910.977.012 Akbank 318.735.688 ASELSAN 277.149.998 Halkbank 258.256.208 Türk Telekom 235.419.776 İş Bankası (C) 225.627.116 Ereğli Demir Çelik 181.725.418 Kardemir (D) 150.019.272 Galatasaray Sportif 146.409.528 Yapı ve Kredi Bank. 120.374.565 Petkim 115.589.070 Vestel 115.257.229 Tüpraş 99.056.493 Koç Holding 97.897.183 Vakıflar Bankası 93.801.291 Koza Madencilik 82.827.703 Turkcell 81.347.002 Koza Altın 76.875.342 Bim Mağazalar 73.468.172(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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