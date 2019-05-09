Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 894.991.795 Garanti Bankası 861.701.983 ASELSAN 269.051.851 Akbank 241.254.167 Petkim 235.123.267 Halkbank 216.716.932 Galatasaray Sportif 186.002.199 İş Bankası (C) 185.199.068 Yapı ve Kredi Bank. 166.909.630 Tüpraş 155.519.546 Türk Telekom 136.924.964 Kardemir (D) 131.046.710 Vestel 117.902.548 Vakıflar Bankası 110.064.916 Ereğli Demir Çelik 83.530.528 Koç Holding 80.339.748 Bim Mağazalar 72.027.480 Turkcell 66.694.805 Koza Madencilik 61.797.593 Fenerbahçe Futbol 57.415.151(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

