Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.094.554.284 Garanti Bankası 1.012.736.690 Akbank 362.213.858 Kardemir (D) 292.945.452 ASELSAN 257.959.877 İş Bankası (C) 253.573.596 Petkim 245.062.372 Halkbank 218.517.616 Bim Mağazalar 165.787.917 Vakıflar Bankası 144.600.594 Koza Madencilik 126.714.696 Tüpraş 123.963.176 Ereğli Demir Çelik 122.727.617 Vestel 108.593.432 Türk Telekom 108.231.315 Koza Altın 98.079.299 Galatasaray Sportif 95.886.262 Turkcell 95.224.346 Yapı ve Kredi Bank. 89.799.425 Emlak Konut GMYO 88.818.269(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

