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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 675.831.736 Türk Hava Yolları 630.355.850 Halkbank 496.575.436 ASELSAN 410.648.459 Koza Madencilik 392.596.035 Akbank 217.773.911 İş Bankası (C) 156.947.291 İpek Doğal Enerji 130.101.963 Kardemir (D) 129.032.056 Yapı ve Kredi Bank. 128.194.835 Petkim 97.917.154 Koza Altın 91.108.460 Vakıflar Bankası 90.223.414 Galatasaray Sportif 89.475.456 Sasa Polyester 88.876.674 Türk Telekom 77.665.833 Turkcell 61.698.924 Albaraka Türk 57.620.607 Ereğli Demir Çelik 56.279.452 Bim Mağazalar 45.027.154(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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