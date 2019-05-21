Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 862.519.369 Türk Hava Yolları 728.912.147 Koza Madencilik 367.687.846 Halkbank 345.323.033 ASELSAN 255.227.146 Akbank 239.437.582 Yapı ve Kredi Bank. 215.918.194 Petkim 195.855.680 İş Bankası (C) 165.508.873 Vestel 143.843.992 İpek Doğal Enerji 121.157.962 Kardemir (D) 115.487.412 Türk Telekom 113.331.997 Vakıflar Bankası 105.589.750 Ereğli Demir Çelik 103.887.195 Tüpraş 101.274.417 Koza Altın 100.685.178 Turkcell 91.872.080 Bim Mağazalar 63.971.578 Emlak Konut GMYO 63.079.860(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

