Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 835.167.697 Garanti Bankası 822.551.309 Koza Madencilik 368.397.533 Halkbank 345.048.924 ASELSAN 293.763.577 Akbank 213.239.245 Kardemir (D) 177.542.677 Petkim 149.935.082 İş Bankası (C) 137.712.065 Turkcell 128.174.016 Vestel 114.156.836 Tüpraş 112.864.963 Koza Altın 111.066.934 Ereğli Demir Çelik 110.553.322 Yapı ve Kredi Bank. 110.200.900 Vakıflar Bankası 99.543.577 İpek Doğal Enerji 94.757.244 Türk Telekom 65.175.945 Bim Mağazalar 63.444.651 Emlak Konut GMYO 58.563.394(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

