Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.178.232.959 Türk Hava Yolları 947.727.292 Halkbank 426.746.434 Sasa Polyester 409.736.400 Koza Madencilik 372.008.475 ASELSAN 256.539.588 Akbank 256.278.424 Yapı ve Kredi Bank. 236.049.823 İş Bankası (C) 211.216.151 Kardemir (D) 184.464.300 Petkim 157.314.325 Vakıflar Bankası 153.456.019 Vestel 117.472.037 Ereğli Demir Çelik 107.890.840 Koza Altın 98.012.744 Bim Mağazalar 96.188.286 İpek Doğal Enerji 96.099.738 Türk Telekom 92.323.650 Tüpraş 84.746.251 Turkcell 70.604.197(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

