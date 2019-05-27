Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 589.386.473 Garanti Bankası 515.692.869 Sasa Polyester 289.646.817 Halkbank 246.713.986 Kardemir (D) 180.386.123 Akbank 173.263.938 Koza Madencilik 164.582.126 ASELSAN 133.369.635 Petkim 129.112.919 İş Bankası (C) 127.650.930 Vakıflar Bankası 122.178.092 Yapı ve Kredi Bank. 82.882.217 Türk Telekom 81.887.138 Ereğli Demir Çelik 76.670.631 Emlak Konut GMYO 61.194.384 Şekerbank 51.196.217 Vestel 50.502.257 Tüpraş 47.840.671 Koza Altın 46.115.994 Pegasus 41.605.557(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

