Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 872.057.150 Türk Hava Yolları 685.620.116 Halkbank 290.989.346 Tüpraş 273.838.139 Akbank 260.002.911 İş Bankası (C) 250.320.501 Petkim 183.136.333 Yapı ve Kredi Bank. 174.969.119 Kardemir (D) 158.603.864 ASELSAN 157.429.147 Vakıflar Bankası 157.089.218 ICBC Turkey Bank 137.437.724 Turkcell 131.279.835 Türk Telekom 114.068.473 Koza Madencilik 108.007.771 Ereğli Demir Çelik 105.675.650 Bim Mağazalar 85.166.670 Pegasus 77.267.694 Sabancı Holding 74.643.841 Netaş Telekom. 71.752.869(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

