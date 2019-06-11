Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.389.544.583 Türk Hava Yolları 924.165.864 Halkbank 381.023.006 Akbank 332.775.355 Kardemir (D) 323.396.090 Petkim 302.562.380 İş Bankası (C) 245.355.142 ASELSAN 216.746.237 Vakıflar Bankası 171.073.525 Koza Madencilik 163.169.908 Ereğli Demir Çelik 154.625.468 Yapı ve Kredi Bank. 151.650.107 Bim Mağazalar 129.588.525 Tüpraş 127.771.470 Sasa Polyester 120.300.509 Vestel 114.462.812 Türk Telekom 112.857.757 İpek Doğal Enerji 100.982.541 Emlak Konut GMYO 90.706.830 Koç Holding 77.008.464(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

