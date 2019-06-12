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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 13:33 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 426.125.784 Türk Hava Yolları 341.280.495 Petkim 225.760.700 Akbank 158.694.998 Koza Madencilik 124.309.142 T. Halk Bankası 95.274.782 Aselsan 88.426.340 İş Bankası (C) 87.293.298 Tüpraş 78.358.656 Kardemir (D) 65.601.013 Ereğli Demir Çelik 65.157.476 İpek Doğal Enerji 63.606.296 Yapı ve Kredi Bank. 62.931.134 Sasa Polyester 57.351.171 Vestel 53.616.972 Vakıflar Bankası 52.569.432 Alarko Holding 44.891.867 Bim Mağazalar 37.607.276 Türk Telekom 36.560.678 Pegasus 35.609.130(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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