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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 986.003.617 Türk Hava Yolları 820.195.574 Petkim 400.602.260 Akbank 364.789.327 Koza Madencilik 229.147.811 T. Halk Bankası 210.596.741 İpek Doğal Enerji 198.443.061 İş Bankası (C) 198.314.172 Yapı ve Kredi Bank. 182.430.474 Kardemir (D) 179.299.755 Aselsan 167.137.201 Tüpraş 162.701.260 Vakıflar Bankası 133.409.674 Ereğli Demir Çelik 129.267.784 Türk Telekom 98.676.900 Bim Mağazalar 88.255.884 Vestel 86.501.560 Sasa Polyester 82.478.341 Alarko Holding 82.463.115 Turkcell 75.764.680(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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