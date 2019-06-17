Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.023.504.654 Türk Hava Yolları 816.153.823 Akbank 315.493.436 Petkim 293.618.737 ASELSAN 277.937.295 Halkbank 246.615.335 Vakıflar Bankası 218.362.421 Kardemir (D) 199.424.205 Türk Telekom 195.529.393 İş Bankası (C) 180.093.723 Yapı ve Kredi Bank. 177.245.110 Vestel 155.856.809 İpek Doğal Enerji 152.045.970 Koza Madencilik 137.204.717 Ereğli Demir Çelik 134.923.440 Koç Holding 130.809.071 Tüpraş 111.301.561 Sasa Polyester 91.153.093 Turkcell 77.959.937 Bim Mağazalar 66.006.004(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

