FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.018.455.502 Türk Hava Yolları 851.977.943 Petkim 374.078.117 Ereğli Demir Çelik 312.608.721 Akbank 309.060.908 Vestel 308.625.711 Halkbank 286.268.501 Vakıflar Bankası 269.750.594 İpek Doğal Enerji 265.448.216 İş Bankası (C) 260.428.209 Yapı ve Kredi Bank. 238.543.166 Kardemir (D) 231.811.506 ASELSAN 215.429.876 Koç Holding 196.990.292 Tüpraş 174.871.964 Türk Telekom 163.816.736 Koza Madencilik 143.005.318 Sasa Polyester 116.054.687 Turkcell 108.014.565 Bim Mağazalar 100.229.448(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisiTekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi
THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildiTHBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

15 bin lira indirim için süre çağrısı

15 bin lira indirim için süre çağrısı

25 bin araç çürümeye terk edildi

25 bin araç çürümeye terk edildi

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

Tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

Tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi

THBB Başkanı Yavuz Işık, yeniden ERMCO başkanlığına seçildi

Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.