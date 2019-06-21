Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.181.335.632 Türk Hava Yolları 701.594.364 Sasa Polyester 332.405.521 Kardemir (D) 321.050.299 Akbank 287.399.441 ASELSAN 253.012.246 Halkbank 228.856.851 İş Bankası (C) 217.175.143 Petkim 200.790.756 Vakıflar Bankası 187.449.741 Tüpraş 183.937.672 İpek Doğal Enerji 181.499.680 Yapı ve Kredi Bank. 168.973.620 Koza Madencilik 157.808.899 Soda Sanayii 128.002.035 Vestel 124.776.876 Bim Mağazalar 108.024.392 Koç Holding 107.694.821 Ereğli Demir Çelik 100.730.815 Koza Altın 91.837.274(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

