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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 18:42 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.686.243.027 Türk Hava Yolları 743.014.832 Akbank 461.706.131 İş Bankası (C) 426.784.451 Halkbank 315.394.776 Kardemir (D) 314.670.894 Vakıflar Bankası 286.772.445 ASELSAN 194.118.992 Yapı ve Kredi Bank. 182.687.477 Petkim 155.071.138 Turkcell 151.022.906 Ereğli Demir Çelik 146.196.149 Soda Sanayii 145.344.308 İpek Doğal Enerji 142.079.013 Türk Telekom 134.801.384 Tüpraş 128.060.382 Sasa Polyester 126.686.657 Koza Madencilik 120.054.884 Koza Altın 100.089.631 Pegasus 77.222.037(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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