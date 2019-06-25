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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.586.185.183 Türk Hava Yolları 619.219.472 Halkbank 502.573.067 Akbank 393.505.196 İş Bankası (C) 330.367.915 Vakıflar Bankası 278.528.431 Kardemir (D) 225.760.517 Yapı ve Kredi Bank. 196.526.456 ASELSAN 175.387.653 Petkim 148.025.150 Tüpraş 137.060.055 Türk Telekom 121.875.854 Bim Mağazalar 114.031.078 Ereğli Demir Çelik 107.207.923 Koza Madencilik 98.498.867 İpek Doğal Enerji 97.461.145 Soda Sanayii 90.669.178 Turkcell 89.998.440 Koza Altın 81.939.056 Koç Holding 75.077.984(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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