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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 806.925.884 Türk Hava Yolları 783.358.888 Halkbank 472.963.979 Petkim 326.704.254 Akbank 321.934.035 Vakıflar Bankası 224.433.363 Kardemir (D) 188.766.436 Yapı ve Kredi Bank. 143.267.533 Türk Telekom 141.859.763 Ereğli Demir Çelik 125.320.114 ASELSAN 121.683.919 İş Bankası (C) 112.459.289 Vestel 100.572.457 İpek Doğal Enerji 98.685.421 Koza Madencilik 93.334.288 Tüpraş 89.569.274 Bim Mağazalar 85.536.399 Pegasus 83.983.273 Sabancı Holding 80.928.644 Soda Sanayii 71.702.583(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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