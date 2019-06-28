Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 954.256.265 Türk Hava Yolları 805.840.526 Akbank 310.110.758 Halkbank 278.870.331 Petkim 210.817.994 Vestel 188.687.266 Vakıflar Bankası 178.101.337 Pegasus 165.696.387 İş Bankası (C) 153.617.945 Ereğli Demir Çelik 144.515.951 Kardemir (D) 139.587.449 Tüpraş 118.285.205 ASELSAN 116.690.090 ICBC Turkey Bank 116.447.883 Bim Mağazalar 112.939.375 Türk Telekom 109.476.618 Yapı ve Kredi Bank. 100.497.444 Turkcell 97.659.844 Sasa Polyester 95.135.198 Koza Madencilik 90.920.062(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

