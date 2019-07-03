Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.175.797.556 Garanti Bankası 902.700.649 Akbank 301.055.801 Kardemir (D) 300.310.601 ICBC Turkey Bank 276.684.729 Petkim 260.342.633 Halkbank 257.038.823 Vakıflar Bankası 211.970.295 Vestel 168.137.072 Gersan Elektrik 162.076.476 ASELSAN 155.779.446 Koza Madencilik 140.012.400 Emlak Konut GMYO 129.214.217 Pegasus 128.095.111 İş Bankası (C) 121.329.639 Yapı ve Kredi Bank. 119.266.312 Turkcell 112.391.642 Türk Telekom 110.153.766 Ereğli Demir Çelik 98.939.428 Tüpraş 91.551.326(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

