Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.378.137.104 Türk Hava Yolları 940.541.930 Akbank 755.178.283 Halkbank 746.381.301 İş Bankası (C) 352.228.118 Vakıflar Bankası 304.043.306 Kardemir (D) 286.454.713 Petkim 252.648.125 Yapı ve Kredi Bank. 204.857.653 Vestel 201.710.683 ASELSAN 177.369.479 Tüpraş 130.748.933 Koza Madencilik 109.049.205 Ereğli Demir Çelik 106.364.787 Bim Mağazalar 97.044.102 Türk Telekom 95.666.729 Emlak Konut GMYO 89.205.396 Pegasus 83.552.463 Turkcell 69.359.288 Koza Altın 64.411.593(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

