Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.317.197.658 Türk Hava Yolları 730.158.657 Halkbank 389.087.693 Vakıflar Bankası 378.396.022 Akbank 368.657.888 Yapı ve Kredi Bank. 312.481.729 Kardemir (D) 202.012.304 Petkim 173.276.691 İş Bankası (C) 169.839.089 Tüpraş 159.615.694 Ereğli Demir Çelik 156.105.342 Koza Madencilik 132.640.488 Emlak Konut GMYO 127.962.437 ASELSAN 123.995.866 Pegasus 117.345.395 Bim Mağazalar 113.798.709 Sasa Polyester 112.701.426 Sabancı Holding 112.265.668 Türk Telekom 102.081.771 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 98.057.445(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

