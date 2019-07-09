Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.698.767.177 Türk Hava Yolları 1.149.005.472 Akbank 543.463.960 Halkbank 423.860.358 Vakıflar Bankası 380.406.787 Kardemir (D) 285.502.670 Tüpraş 245.072.794 Yapı ve Kredi Bank. 232.708.697 İş Bankası (C) 228.657.100 Petkim 221.004.904 ASELSAN 167.201.909 Koza Madencilik 163.117.457 Emlak Konut GMYO 152.114.145 Ereğli Demir Çelik 149.085.363 Vestel 138.704.557 Bim Mağazalar 137.346.138 Turkcell 102.397.315 Pegasus 101.730.677 Sasa Polyester 80.185.583 Türk Telekom 80.056.175(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

