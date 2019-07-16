Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.430.481.804 Türk Hava Yolları 879.907.847 Akbank 351.783.562 T. Halk Bankası 253.185.176 Vakıflar Bankası 249.648.820 Yapı ve Kredi Bank. 223.744.994 Tüpraş 197.499.478 İş Bankası (C) 156.410.703 Petkim 138.944.977 Aselsan 111.579.968 Türk Telekom 101.687.036 Kardemir (D) 90.908.204 Emlak Konut GMYO 89.673.253 Pegasus 84.550.615 Koza Madencilik 81.050.738 Ereğli Demir Çelik 78.151.097 Turkcell 76.936.322 Koç Holding 75.866.646 Bim Mağazalar 60.823.540 Soda Sanayii 56.090.250(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

