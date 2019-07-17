Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.046.802.543 Türk Hava Yolları 1.014.464.122 T. Halk Bankası 433.335.373 Akbank 412.098.475 Aselsan 327.271.100 Petkim 305.249.811 Vakıflar Bankası 276.661.874 Kardemir (D) 175.882.435 Koza Madencilik 158.182.644 Yapı ve Kredi Bank. 151.084.665 İş Bankası (C) 149.782.028 Tüpraş 106.427.485 Koza Altın 94.839.394 Türk Telekom 85.302.825 Ereğli Demir Çelik 80.442.035 Soda Sanayii 75.725.787 Emlak Konut GMYO 75.295.214 Turkcell 73.901.640 Afyon Çimento 71.262.243 Pegasus 68.047.319(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

