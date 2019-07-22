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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 820.912.291 Garanti Bankası 726.198.549 T. Halk Bankası 359.104.448 Akbank 219.280.064 İş Bankası (C) 176.899.587 Aselsan 165.865.898 Petkim 165.470.552 Kardemir (D) 145.360.355 Emlak Konut GMYO 138.979.099 Vakıflar Bankası 119.370.172 Ereğli Demir Çelik 118.653.572 Vestel 116.110.806 Tüpraş 115.671.513 Türk Telekom 100.872.798 Yapı ve Kredi Bank. 94.744.362 Koza Madencilik 94.441.386 Özderici GMYO 71.266.036 Koç Holding 69.088.039 Pegasus 66.337.545 Bim Mağazalar 65.937.804(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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