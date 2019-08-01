Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.045.704.652 Türk Hava Yolları 929.884.394 Aselsan 440.717.180 T. Halk Bankası 362.925.271 Akbank 316.064.098 Vakıflar Bankası 271.781.627 Tüpraş 206.914.918 İş Bankası (C) 172.252.949 Koza Madencilik 165.858.387 Kardemir (D) 162.620.937 Petkim 150.418.454 Emlak Konut GMYO 120.011.622 Arçelik 113.046.216 İpek Doğal Enerji 109.763.262 Yapı ve Kredi Bank. 94.051.964 Turkcell 86.949.756 Ereğli Demir Çelik 85.901.739 Türk Telekom 75.504.869 Sabancı Holding 62.217.889 Soda Sanayii 54.954.398(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

