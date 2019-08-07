Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.146.762.015 Garanti Bankası 983.208.573 ASELSAN 513.483.477 Koza Madencilik 399.148.951 Halkbank 351.553.692 Akbank 275.731.857 İş Bankası (C) 249.939.428 Yapı ve Kredi Bank. 213.766.698 Petkim 198.247.946 Vakıflar Bankası 195.957.722 Ereğli Demir Çelik 188.771.169 Kardemir (D) 186.597.995 Türk Telekom 155.982.082 İpek Doğal Enerji 155.735.862 Koza Altın 144.488.608 Vestel 121.311.876 Pegasus 109.288.512 Tüpraş 95.592.402 Bim Mağazalar 81.958.235 Arçelik 74.438.510(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

