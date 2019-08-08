Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.079.940.424 Türk Hava Yolları 792.611.497 Akbank 366.688.096 Petkim 362.525.463 Tüpraş 282.465.432 ASELSAN 275.301.965 Halkbank 258.134.265 Koza Madencilik 235.297.683 İş Bankası (C) 196.361.087 Vakıflar Bankası 185.182.436 Ereğli Demir Çelik 164.993.358 Yapı ve Kredi Bank. 159.744.169 İpek Doğal Enerji 153.363.546 Türk Telekom 118.212.649 Bim Mağazalar 113.435.933 Kardemir (D) 101.952.296 Emlak Konut GMYO 100.511.262 Turkcell 98.960.516 Tekfen Holding 98.828.803 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 82.578.495(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

