Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.184.269.525 Garanti Bankası 768.505.771 Pegasus 394.703.492 Akbank 347.556.915 Koza Madencilik 331.409.786 Petkim 245.667.361 ASELSAN 243.981.028 İş Bankası (C) 214.990.083 İpek Doğal Enerji 193.794.381 Vakıflar Bankası 169.428.044 Koza Altın 167.984.633 Halkbank 122.950.400 Ereğli Demir Çelik 119.164.488 Vestel 116.776.265 Türk Telekom 107.904.719 Emlak Konut GMYO 94.680.479 Kardemir (D) 85.139.320 Tüpraş 80.785.999 Yapı ve Kredi Bank. 71.035.708 Bim Mağazalar 70.276.079(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

