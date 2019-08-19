Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 747.797.598 Türk Hava Yolları 679.476.798 Akbank 247.506.404 Pegasus 227.962.984 Türk Telekom 214.751.511 Tüpraş 202.216.055 Koza Madencilik 196.508.579 Petkim 192.912.605 Vakıflar Bankası 190.203.245 ASELSAN 185.379.363 Halkbank 182.095.395 İş Bankası (C) 156.328.944 İpek Doğal Enerji 146.504.338 Kardemir (D) 146.440.154 Ereğli Demir Çelik 133.722.652 Yapı ve Kredi Bank. 111.232.459 Emlak Konut GMYO 91.354.706 Soda Sanayii 85.258.544 Turkcell 65.824.040 Koza Altın 64.983.165(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

