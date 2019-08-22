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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.093.856.396 Garanti Bankası 878.966.368 Pegasus 464.746.626 ASELSAN 393.112.484 Halkbank 355.499.338 Koza Madencilik 305.502.006 Akbank 215.110.201 Vakıflar Bankası 208.377.513 Petkim 193.046.106 Tüpraş 187.547.425 İpek Doğal Enerji 187.180.711 Ereğli Demir Çelik 187.116.350 İş Bankası (C) 154.018.836 Türk Telekom 136.964.426 Turkcell 111.789.018 Kardemir (D) 110.388.972 Koza Altın 109.691.073 Yapı ve Kredi Bank. 106.623.757 Soda Sanayii 86.973.659 Bim Mağazalar 86.069.687(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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