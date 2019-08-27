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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.302.094.386 Garanti Bankası 1.099.258.652 ASELSAN 480.423.527 Akbank 302.651.441 Petkim 280.567.591 Tüpraş 255.917.705 Vakıflar Bankası 251.743.739 İş Bankası (C) 235.182.545 Turkcell 231.470.966 Halkbank 216.670.977 Pegasus 210.108.496 Ereğli Demir Çelik 195.831.877 Bim Mağazalar 176.388.635 Koza Madencilik 175.901.891 Kardemir (D) 130.963.459 İpek Doğal Enerji 107.190.051 Türk Telekom 100.533.731 Koç Holding 95.723.079 Sabancı Holding 95.273.011 Koza Altın 81.067.466(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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