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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.035.899.755 Türk Hava Yolları 893.108.546 Yapı ve Kredi Bank. 407.754.332 ASELSAN 305.336.325 Akbank 262.001.601 Tüpraş 237.309.427 Pegasus 209.362.078 Adese Alışveriş Ticaret 199.134.691 Turkcell 198.514.207 Koza Madencilik 188.416.371 Halkbank 173.183.687 Koza Altın 166.165.178 Petkim 152.248.018 Vakıflar Bankası 139.709.512 İş Bankası (C) 139.489.510 Ereğli Demir Çelik 127.356.788 Bim Mağazalar 123.204.425 Türk Telekom 119.966.181 Kardemir (D) 118.993.811 İpek Doğal Enerji 114.764.188(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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