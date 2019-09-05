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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.687.858.360 Garanti Bankası 776.326.036 ASELSAN 398.688.437 Kardemir (D) 348.637.691 Akbank 324.710.513 Halkbank 297.325.841 Ereğli Demir Çelik 287.593.970 Vakıflar Bankası 283.795.594 Petkim 257.284.343 İş Fin.Kir. 256.040.929 İş Bankası (C) 221.100.805 Pegasus 195.477.295 Yapı ve Kredi Bank. 181.631.293 Emlak Konut GMYO 141.008.780 Çemaş Döküm 139.090.804 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 136.612.241 Tüpraş 131.226.246 Koza Madencilik 131.132.803 Türk Telekom 110.894.081 Özderici GMYO 108.713.700(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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