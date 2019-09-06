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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.064.561.922 Türk Hava Yolları 1.007.316.729 ASELSAN 471.328.459 Halkbank 289.348.287 Petkim 272.075.282 Akbank 237.712.710 Vakıflar Bankası 227.056.842 Kardemir (D) 224.110.298 Yapı ve Kredi Bank. 211.330.694 İş Bankası (C) 210.086.220 Koza Madencilik 200.759.790 Pegasus 164.043.105 Ereğli Demir Çelik 152.568.803 Tüpraş 138.002.302 Koza Altın 127.862.581 Türk Telekom 113.786.793 İpek Doğal Enerji 101.104.156 Arçelik 99.434.377 Bim Mağazalar 94.029.281 Özderici GMYO 92.880.118(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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