Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.776.064.854 ASELSAN 868.627.827 Garanti Bankası 811.831.663 Halkbank 342.866.870 Kardemir (D) 332.847.794 Akbank 285.592.658 Petkim 253.435.605 Vakıflar Bankası 245.682.361 Tüpraş 222.996.587 Pegasus 185.494.067 Yapı ve Kredi Bank. 179.756.842 İş Bankası (C) 178.353.283 Emlak Konut GMYO 155.925.692 Koza Madencilik 144.240.201 Ereğli Demir Çelik 135.407.964 Sasa Polyester 116.011.895 Galatasaray Sportif 106.422.990 Türk Telekom 88.868.048 Beşiktaş Futbol Yat. 87.100.021 Bim Mağazalar 84.743.571(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

