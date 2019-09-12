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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.613.686.711 Türk Hava Yolları 1.248.196.252 Halkbank 566.473.180 Akbank 395.465.223 ASELSAN 395.463.294 Tüpraş 329.542.521 Vakıflar Bankası 322.648.327 Petkim 271.950.618 İş Bankası (C) 262.128.733 Kardemir (D) 244.956.138 Yapı ve Kredi Bank. 221.500.705 Koza Madencilik 220.401.900 Ereğli Demir Çelik 214.162.288 Türk Telekom 196.377.258 Pegasus 172.170.290 İpek Doğal Enerji 132.541.601 Odaş Elektrik 130.717.175 Soda Sanayii 126.083.711 Bim Mağazalar 117.264.210 Turkcell 111.600.768(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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