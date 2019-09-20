Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.110.771.034 Garanti Bankası 971.511.218 Türk Telekom 965.310.035 Akbank 456.363.225 Halkbank 368.015.381 Koza Madencilik 331.982.689 Kardemir (D) 306.596.836 Petkim 303.264.719 ASELSAN 259.569.200 Yapı ve Kredi Bank. 246.413.040 İş Bankası (C) 225.679.819 Pegasus 222.393.863 Vakıflar Bankası 180.489.237 Ereğli Demir Çelik 168.425.915 İpek Doğal Enerji 131.846.319 Koza Altın 121.714.822 Bim Mağazalar 121.041.517 Tüpraş 118.655.542 Emlak Konut GMYO 112.843.069 Turkcell 102.301.051(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

