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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.178.621.052 Garanti Bankası 883.029.309 ASELSAN 424.163.934 Halkbank 360.287.034 Türk Telekom 337.410.293 Ereğli Demir Çelik 280.622.698 Akbank 276.081.252 Adese Alışveriş Ticaret 246.673.257 Koza Madencilik 235.939.130 Kardemir (D) 232.490.350 Vakıflar Bankası 211.336.426 Tüpraş 201.009.427 İş Bankası (C) 197.839.610 Yapı ve Kredi Bank. 191.576.980 Emlak Konut GMYO 176.673.727 Petkim 171.426.109 Pegasus 141.103.238 Çemaş Döküm 133.021.325 Tekfen Holding 125.512.551 İpek Doğal Enerji 118.295.778(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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