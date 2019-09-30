Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.222.075.408 Garanti Bankası 1.106.130.127 ASELSAN 489.792.822 Akbank 485.333.104 Halkbank 391.315.403 Petkim 332.073.815 Vakıflar Bankası 301.024.612 Türk Telekom 275.780.453 Tüpraş 245.598.093 İş Bankası (C) 243.885.645 Koza Madencilik 208.113.507 Kardemir (D) 187.242.505 Ereğli Demir Çelik 181.032.608 Yapı ve Kredi Bank. 168.663.985 Pegasus 155.749.542 Emlak Konut GMYO 120.079.950 Turkcell 116.371.402 İş Fin.Kir. 109.854.742 Tukaş 106.389.039 İpek Doğal Enerji 102.789.436(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

