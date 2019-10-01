FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.711.861.615 Garanti Bankası 937.228.961 Halkbank 514.243.495 ASELSAN 471.804.371 Petkim 433.504.500 Vakıflar Bankası 411.778.077 Akbank 406.712.072 Koza Madencilik 286.828.066 Kardemir (D) 266.839.846 İş Bankası (C) 217.541.410 Ereğli Demir Çelik 192.405.823 Türk Telekom 192.085.243 İpek Doğal Enerji 188.590.206 Tüpraş 182.632.879 Tukaş 165.674.334 Yapı ve Kredi Bank. 140.080.929 Pegasus 137.200.430 Turkcell 133.719.796 Tekfen Holding 132.545.126 Emlak Konut GMYO 128.729.805(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni mesleği İşte güzel oyuncunun yeni mesleği
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssüTALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü
Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptıHuzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.