Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.711.861.615 Garanti Bankası 937.228.961 Halkbank 514.243.495 ASELSAN 471.804.371 Petkim 433.504.500 Vakıflar Bankası 411.778.077 Akbank 406.712.072 Koza Madencilik 286.828.066 Kardemir (D) 266.839.846 İş Bankası (C) 217.541.410 Ereğli Demir Çelik 192.405.823 Türk Telekom 192.085.243 İpek Doğal Enerji 188.590.206 Tüpraş 182.632.879 Tukaş 165.674.334 Yapı ve Kredi Bank. 140.080.929 Pegasus 137.200.430 Turkcell 133.719.796 Tekfen Holding 132.545.126 Emlak Konut GMYO 128.729.805(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

